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Nasuhi Güngör: Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Güvenlik Toplantıları'na katılmalıdır

Konsey Araştırma Başkanı Nasuhi Güngör, cemaatlerin siyasi yapının dışında kalması gerektiğini belirterek Diyanet İşleri Başkanlığı'na flaş bir çağrıda bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:31
Nasuhi Güngör: Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Güvenlik Toplantıları'na katılmalıdır

Konsey Araştırma Başkanı Nasuhi Güngör, FETÖ tehlikesinin henüz bitmediğini ve bunun çözümü için dikkat çeken önerilerde bulundu.

Habertürk'te bulunan Enine Boyuna adlı programa katılan Nasuhi Güngör, çok önemli ifadeler kullandı.

Güngör, yaptığı açıklamada, "Devletin herhangi bir kademesinde ikinci aidiyeti olamaz. Devlet aklı böyle çalışamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı işini adam gibi yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı itibarını yükseltmesi için atılması gereken adımlar var. Bana göre Diyanet İşleri Başkanlığı mutlaka Milli Güvenlik Toplantıları'na katılmalıdır. Türkiye'de din meselesi, ayak üstü, herkesin görüş beyan edeceği bir mesele değildir. Burada bizi kurtaracak şey şeffaflıktır. Bakın bu yapılardaki en büyük eleştiri, kullandıkları ekonomik kaynaklardır. Devletin en acımasız, en keskin tarafı o kaynakların denetlenmesidir. Ankara'da 'falanca yapıya mensup, falanca yapının adamı' bunun mutlaka önüne geçmek lazım. Hukuki, siyasi, her anlamda. Tüm tedbirlerin alınması lazım. Cemaatlerin siyasi merkezin dışında tutulmasını esas kabul ediyorum. Siyasetin dışında kalsınlar" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:31
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Nasuhi Güngör

YORUM YAZ

  • Davutoğlu, gitmeliydi değil mi?Davutoğlu, gitmeliydi değil mi?26 dk önce
    Tv'de, Davutoğlu'nun gönderilmesi gerektiğinin ilk fitilini ateşleyenlerdendi. Milyonlar, İradesinin elinden alınmasını unutmadı. Etekleri tutuşmuş olmalı, Fetö geliyor diyor. Endişesi Fetö değil, Davutoğlu'nun gümbür gümbür gelmesi.
  • mustafamustafa27 dk önce
    Yaşar Nuri-Zekeriya Beyaz - Meşhur Çalman gibi kişiler de müstakbel de iktidar değişikliklerinde o makamlara getirilirse '' Deve kuşundan ,hindiden kurban,dumansız sigara ile de oruç '' tutanlar,Camilere masa-sandalya koyma-türkçe ezan v.s.....işlemleri nasıl çözeceksiniz beyefendi ??? Kafasının içinde ki sapkın din anlayışından nasıl kurtaracaksınız ??? Ya İçtihad seviyesinde bir alim veya ulema meclisi olmalı veya devlet kontrolu dışında olmalı.Yoksa her devlete göre / siyasi iktidara göre bir dini yorum icad edilir.
  • Osman K.Osman K.39 dk önce
    Bence de öyle yapalım. Sadece akparti müslümanlığını geçerli ve yasal islam yorumu yapalım. Tıpkı ingilizlerin katolik kilisesinden ayrılıp yerli ve milli bir hristiyanlık oluşturarak anglikan kilisesini kurması gibi yapalım. Böylece, sadece fetöyü değil başka cemaat ve tarikatları da halletmiş oluruz. Hatta buna yeni bir mezhep deriz. İsimlendirmeyi de yaşayan ünlü bir Türk büyüğünün adını vererek tamamlarız. Diyaneti eskiden devlet güdümünde olduğu için güvenilir ve yeterli bulmayanların şimdi diyaneti bir partinin güdümüne sokmuş olmaları ne kadar anakronik bir durum.
  • Bagiye Bagiye 50 dk önce
    Çok haklısınız

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