Nasuhi Güngör: Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Güvenlik Toplantıları'na katılmalıdır

Konsey Araştırma Başkanı Nasuhi Güngör, FETÖ tehlikesinin henüz bitmediğini ve bunun çözümü için dikkat çeken önerilerde bulundu.

Habertürk'te bulunan Enine Boyuna adlı programa katılan Nasuhi Güngör, çok önemli ifadeler kullandı.

Güngör, yaptığı açıklamada, "Devletin herhangi bir kademesinde ikinci aidiyeti olamaz. Devlet aklı böyle çalışamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı işini adam gibi yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı itibarını yükseltmesi için atılması gereken adımlar var. Bana göre Diyanet İşleri Başkanlığı mutlaka Milli Güvenlik Toplantıları'na katılmalıdır. Türkiye'de din meselesi, ayak üstü, herkesin görüş beyan edeceği bir mesele değildir. Burada bizi kurtaracak şey şeffaflıktır. Bakın bu yapılardaki en büyük eleştiri, kullandıkları ekonomik kaynaklardır. Devletin en acımasız, en keskin tarafı o kaynakların denetlenmesidir. Ankara'da 'falanca yapıya mensup, falanca yapının adamı' bunun mutlaka önüne geçmek lazım. Hukuki, siyasi, her anlamda. Tüm tedbirlerin alınması lazım. Cemaatlerin siyasi merkezin dışında tutulmasını esas kabul ediyorum. Siyasetin dışında kalsınlar" dedi.