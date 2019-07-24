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Nasreddin Hoca Evinde hocanın fıkraları canlandırılacak

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi restorasyonu devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
Nasreddin Hoca Evinde hocanın fıkraları canlandırılacak

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi restorasyonu devam ediyor.


Restorasyonu devam eden “Nasreddin Hoca Evi” fıkra canlandırmalı “Nasreddin Hoca Evi Müzesi” olarak işlevlendirilecek.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu konuda benzer çalışmalarda bulunan sanatçı Özhan Eren ile birlikte Nasreddin Hoca Evi, Akşehir Mutfağı, Tarihi Ermeni Kilisesi ve Yukarı (Gavur) Hamam’da incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında bina içerisinde tefriş düzeni, ziyaretçi güzergahı, fıkraların odalar ile ilişkilendirilmesi ve bahçe düzeni gibi konular görüşüldü.


Nasreddin Hoca Evi Müzesi tamamladığında içerinde 14 fıkranın canlandırıldığı realistik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile tefriş edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler ve panolar vasıtasıyla da fıkralar anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bir bölümler bulunacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
  1. sanat

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