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Nasırdan kurtulmak için...

Nasır küçük olmasına rağmen oldukça acı verir.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:15
Nasırdan kurtulmak için...

Evde uygulayacağınız basit bir yöntemle bu sorundan kurtulabilirsiniz. Deriyi yumuşatmak için alın bir leğen, içini sıcak suyla doldurun, güzel kokulu bir sabunla köpürtün ve 15 dakika boyunca ayaklarınızı bu suda tutun. Ponza taşı ya da ıslak lif ile nasırlı bölgeyi iyice ovun. Bu uygulamaları düzenli hale getirirseniz, derinin kalınlığını ve nasırını kolayca kaldırabilirsiniz. Bunları yaptığınızda ayaklarınızın rahatladığını ve nasırların geçtiğini göreceksiniz.

Topuklarınızda nasır ve çatlaklar varsa ayak kremi kullanabilirsiniz. Evinizde şunları da yapmanız mümkün:

Birer çorba kaşığı gliserin ve deniz tuzu kattığınız ılık suya ayaklarınızı sokarak bekleyin. Daha sonra ponza taşı kullanın.

10 tane aspirini ezip vazelinle merhem haline getirerek sürün. Nemli gazlı bez ve üzerine streç film sararak 20 dakika bekletin.

Şöyle de yapabilirsiniz: 1 tane soğanı fırında pişirin. Eşit miktarda saf sabun ile karıştırarak merhem haline getirip nasırlı yere sürün. Sarın. Üzerine çorap giyin.

Bir başka yöntem: 2 dilim beyaz ama bayat ekmek ve 2 dilim yine soğanı 1 fincan elma sirkesi içinde 24 saat bekletin. Sonra ekmek dilimlerini nasır üzerine yayın. Üzerine soğanları yerleştirip ayağınıza sarın. Üzerine çorap giyin ve bir gece bekletin. Zorlu ama etkili bir yöntemdir..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:20
  1. nasır
  2. doğal yöntem

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