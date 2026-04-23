Nasipte varsa sel de getirir göl de! Göle girdi, ayağına servet takıldı: Tam 500 gram!

Almanya’nın güneyindeki ünlü Königssee Gölü'nde serinlemek için yüzen 16 yaşındaki bir genç, suyun derinliklerinde ayağına takılan şeyin parladığını fark etti.

Cismi inceleyen genç, bunun sıradan bir metal parçası değil, gerçek bir altın külçesi olduğunu gördü.

Genç, göl tabanından çıkardığı 500 gramlık altın külçesini hiç vakit kaybetmeden yetkililere teslim ederek takdir topladı.

SAHİBİ ÇIKMADI

Altının profesyonel bir rafineri tarafından üretildiği ve üzerinde bir seri numarası olduğu belirlendi. Seri numarasına rağmen, altının geçmişteki sahiplerine veya çalınma kaydına dair herhangi bir resmi veriye ulaşılamadı.

Alman yasalarına göre, bulunan değerli eşyalar için uygulanan altı aylık bekleme süresi boyunca hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadı.

Polisin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar da sonuçsuz kalınca, yasal prosedür gereği altının mülkiyeti onu bulan gence devredildi. Güncel piyasa koşullarında yaklaşık 18 bin 500 dolar değere sahip olan bu nadide parça, Türkiye'deki mevcut kurlarla ortalama 3,5 milyon Türk lirasına karşılık geliyor.