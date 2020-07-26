Nasıl cömert olunur?

Hasan Basri Hazretleri şöyle anlatır: ‘Kul, bu yolda edebini Allah (c.c.)’den almalıdır. Bolluk ihsan ettiği zaman bolluk göstermeli; darlık olduğu zaman da tutumlu olmalıdır.’

Rivayet edildiğine göre, Yûsuf b. Halid Simtî şöyle der: ‘Ebû Hanife’ye, Haccac tarafından bin çifte yakın ayakkabı hediye edildiğini gördüm. O, bunların hepsini, din kardeşlerine dağıttı. Bundan bir iki gün sonra, oğluna ayakkabı aldığını görünce sordum: ‘Neden böyle yaptın? Sana bin çifte yakın ayakkabı hediye edildi.’ Şöyle anlattı: ‘Hediyeler işinde benim yolum, gelenleri dağıtmak, getirenlere de ayniyle mukabele etmektir veya kat kat fazlasını vermektir. Hediye işi için, Resûlullâh’ın şu hadîs-i şerifi vardır: “Bir kimseye hediye geldiği zaman, yanındakiler onun ortağıdır.” Ben ise yanımda oturanlarla din kardeşlerimi ayırt etmem. Görüşüm, hediyenin kabulü üzerinedir. Çünkü Resûlullâh hediyeyi kabul eder, davete giderdi. Gelen hediyeye daha iyi bir şekilde karşılık vermeyi de şu âyet-i kerimenin mânâsında bulurum: “Bir selâm ile selâmlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile selâmlayın veya aynı ile karşılık verin...” (Nisâ, 86)

(Ebü’l Leys Semerkandi,

Tenbihü’l Gafilin Kitabından)