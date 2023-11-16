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Teknoloji NASA'yı ekonomik kriz vurdu! Mars'taki çalışmayı durdurdular
Teknoloji

NASA'yı ekonomik kriz vurdu! Mars'taki çalışmayı durdurdular

Yeniakit Publisher
2023-11-16 22:05:00 -
NASA'yı ekonomik kriz vurdu! Mars'taki çalışmayı durdurdular

NASA, bütçe sorunları nedeniyle Mars'tan örnek toplama görevini duraklattı.

Bilim insanları Mars’ta yaşam olup olmadığı, insanlığın Kızıl Gezegen’de yaşayıp yaşayamayacağını araştırırken önemli bir sorunla karşılaştı. NASA’nın Mars toprağı ve kaya örneklerini getirme yönündeki görevi ters gitti. Uzay ajansı, bütçe sorunlarını çözmeye çalışırken görevi duraklattığını paylaştı.

Geçen hafta, görevle ilgilenen NASA merkezlerinden üçüne, görevle ilgili geri adım atma faaliyetlerine başlamaları tavsiye edildi. NASA, 2024 bütçe teklifi sırasında Mars numune görevi için başlangıçta 949,3 milyon dolarlık bir bütçe talep etmişti. Ancak ajansın bütçesini denetlemekten sorumlu alt komite yalnızca 300 milyon dolar ayırdı. Eğer NASA buradaki talepleri karşılayamazsa, Mars numune görevi bir duraklamadan daha fazlasıyla karşılaşabilir.

Şu anda duraklamanın tam olarak ne kadar süreceği belli değil ancak NASA, Perseverance’ın halihazırda topladığı örnekleri Dünya’ya geri getirmenin alternatif yolları üzerinde çalıştığını söyledi.

NASA ayrıca yakın zamanda Bennu asteroidinden toplanan ilk asteroit örneklerinden bazılarını geri getirdi.
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