Nasa'ya Uzay İstasyonu'na uzay aracı: Bunu yapan Türk kadın, şirketin bile sahibi! ABD’de bu işe girdi!

Eren Özmen, hayatı boyunca başarı basamaklarını tırmanan bir kadındı. Başkanlığını yaptığı şirket, büyük projelere dahil olmuştu.

Savunma, havacılık ve uzay sektöründe köklü bir yer edinmiş SNC adlı şirketin ve Eren Özmen’in hikâyesine daha yakından bakalım.

1958 senesinde İzmir’de doğan ve Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezun olup ABD’de yüksek lisans yapan Eren Özmen; Sierra Nevada Corporation (SNC)’ın başkanı ve sahibi olarak havacılık, savunma ve uzay teknolojileri alanında başarılara imza atan bir Türk-Amerikalı iş insanı.

Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen'in önderliğindeki; teknoloji geliştirme alanında ödüller alan sektörde önemli bir yer edinen ABD kökenli SNC; dünya çapında artık yer etmiş saygıdeğer bir şirket. Eren Özmen ise şirketin başarıları sebebiyle 10’un üzerinde ödüle sahip.

Eren Özmen ve SNC, NASA’nın “Ticari Uzay Taşımacılığı” programı kapsamında kullanılmak üzere “Dream Chaser” uzay aracını geliştirdi. Bu araç, tekrar kullanılabilir bir uzay aracı olarak tasarlanmıştı. Dikey kalkış ve yatay iniş yapma özelliklerine sahipti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dream Chaser’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kargo ve diğer malzemeleri taşıması planlanıyor. 2024 senesinde gerçekleştirilmesi öngörülen bu ziyaretin testleri de yapıldı. Dikey olarak fırlatılıp yatay olarak inişi sağlanacak.