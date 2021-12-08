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Teknoloji NASA’nın seçtiği astronot adayı Adanalı çıktı!
Teknoloji

NASA’nın seçtiği astronot adayı Adanalı çıktı!

NASA, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevleri için astronot adaylarını açıkladı. Detaylı testlerden geçerek görevlerde astronot olmaya hak kazanan 6 erkek ve 4 kadın 12 bin kişi arasından seçildi. NASA’nın Jet Propulsion Laboratory bölümünde çalışan Umut Yıldız, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda adaylardan birisinin, Adana’da doğan Deniz Burnham olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:06:00 -
NASA’nın seçtiği astronot adayı Adanalı çıktı!

Adayların askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi’nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi zorlu görevlerini tamamlamaları gerekiyor.

Temel astronot adayı eğitim programına katılacak olan adaylardan birisi dikkat çekti. NASA’nın Jet Propulsion Laboratory bölümünde çalışan Umut Yıldız, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda adaylardan birisinin, Adana’da doğan Deniz Burnham olduğunu belirtti.

Deniz Burnham Kimdir?

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde dünyaya gelen Burnham askeri bir ailenin çocuğu olduğu için sık sık yer değiştirdi. Paaramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska’da ikamet ediyordu.

Kaliforniya’daki Vanden Lisesi’nden mezun olan ve 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nde kimya mühendisliği lisans derecesi alan Burnham, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden makine mühendisliği yüksek lisans derecesini aldı.

Kimya ve makine mühendisi olarak uzun bir süre sondaj projeleri başta olmak üzere emisyon azaltma stratejilerinin yöneltildiği enerji sektöründe deneyim elde eden Burnham, ABD Donanması’nda bir teğmen olarak görev yapıyor.

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