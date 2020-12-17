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Teknoloji NASA'nın paylaştığı fotoğraf gözleri kamaştırdı
Teknoloji

NASA'nın paylaştığı fotoğraf gözleri kamaştırdı

NASA, karla kaplı Himalayalar'ın uzaydan çekilmiş muhteşem bir fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:29:00 -
NASA'nın paylaştığı fotoğraf gözleri kamaştırdı

NASA, çarpıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında NASA astronotu Bob Behnken, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) çekmiş olduğu göz alıcı bir şimşek videosunu, Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. ISS’ten gelen görüntülerin arasına, etkileyici bir fotoğraf daha eklendi.

NASA astronotları, Himalaya Dağlarının etkileyici manzarasını, Uzay İstasyonundan fotoğrafladılar. Fotoğrafta tamamen karla kaplı olan Himalayaların altında uzanan şehir ışıkları, oldukça ilginç ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir manzara ortaya çıkarıyor.

Uzun pozlama tekniğiyle çekilmiş olan karla kaplı Himalaya Dağlarının fotoğrafı, Instagram’da 1 milyonu aşkın beğeni aldı. NASA, Instagram üzerinden paylaştığı gönderinin altına, “ISS'te görev yapan astronotlarımızdan biri, Himalayaların bu muhteşem görüntüsünü fotoğraflamış. Dünyanın en büyük sıradağları olan Himalayalar, Hint ve Avrasya plakaları arasında gerçekleşen 50 milyonluk yıllık bir çarpışmanın sonucu. Himalaya Dağlarının güneyinde; Hindistan’ın kuzeyi ve Pakistan’ın tarımıyla zengin arazileri dururken, kuzeyinde ise dünyanın çatısı olarak bilinen Tibet Platosu yatıyor. Güneş radyasyonuna karşı oluşan turuncu hava parıltısının altında, Yeni Delhi, Hindistan ve Lahor’un şehir ışıkları, gözle görülebiliyor." notunu düştü.

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