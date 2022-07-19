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Teknoloji NASA’nın ay planında işler karıştı
Teknoloji

NASA’nın ay planında işler karıştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir planladığı Ay'da su arama projesinde istediği sonucu elde edemedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 20:45:00 -
NASA’nın ay planında işler karıştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son dönemde üzerinde çalıştığı birçok proje ile önemli girişimlere imza atmak istiyor. Bunlardan birisi de Ay’da su arama projesiydi. Ancak proje, bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.

NASA, bilindiği üzere Ay ile ilgili büyük projeler düşünüyor. Bunlardan en büyüğü olan Artemis, Ay’a insanlı yolculuk yerleşik koloni gibi hedefleri barındırıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için de Ay’da su sorununu çözmek, kritik aşamalardan birisi olarak göze çarpıyor.

Bu projede NASA’ya ait olan VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) aracı kullanılacak. NASA, Ay’da su arama projesi için girişimlerini hızlandırmış ve 2023 yılında gerçekleştirmek istemişti. Ancak iniş testlerinde karşılaşılan bazı sorunlar, projenin ertelenmesine neden oldu. Yapılan açıklamaya göre proje, 2024’e ertelendi.

NASA yetkilisi Thomas Zurbuchen, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Gezicinin Ay’da daha uzun ve daha heyecan verici bilimsel incelemelerde bulunabilmesi için VIPER’in teslimatını 2023’e ertelemek gerekiyor. gezici indiğinde, 100 güne kadar veri toplayacak, birkaç kilometre seyahat edecek ve ay gecelerinde hayatta kalacak. VIBER, Ay’ın küresel su kaynakları haritalarını bildirecek ilk gezici olma özelliğini taşıyor.

NASA, Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi aracılığıyla 2020’de bu görev için arazi aracını geliştirmek üzere ticari ortak olarak Astrobotic ile anlaştı. Proje kapsamında Astrobotic, VIBER’i taşıyacak olan iniş aracının yapımını üstlenecek.

Astrobotic, VIPER’ı taşımak için Griffin isimli aracı kullanacak. Öte yandan NASA kaynaklı bu ödeme ajansa ekstra mali zarara neden oluyor. NASA bunun için Astrobotic’e 67.8 milyon dolar ekstra ödeme yapacak. Bununla birlikte Astrobotic’e yapılan ödeme 320 milyon doları aşmış durumda.

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