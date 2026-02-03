NASA’nın Ay görevi ertelendi: Astronotlar martta yola çıkacak

  • İSTANBUL
NASA, Artemis II’nin fırlatılışını sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik arızalar nedeniyle ertelediğini, görevin en erken mart ayında yapılabileceğini duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a dönüş programı kapsamında yürütülen Artemis II görevinin fırlatılışını teknik sorunlar nedeniyle erteledi. Kurum, sıvı hidrojen sızıntısı ve çeşitli sistem arızaları sebebiyle görevin en erken mart ayında yapılabileceğini açıkladı.

NASA’nın internet sitesinden yayımlanan duyuruda, fırlatma öncesi testlerin tamamlandığı ancak kritik sorunların tespit edildiği bildirildi.

TESTLERDE SIVI HİDROJEN SIZINTISI TESPİT EDİLDİ

NASA açıklamasında, yapılan son testler sırasında sıvı hidrojen sızıntısı meydana geldiği ve bazı teknik aksaklıkların yaşandığı belirtildi. Yetkililer, bu durumun uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Sorunların giderilmesi için kapsamlı teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.

ŞUBAT TAKVİMİ İPTAL EDİLDİ, HEDEF MART AYI

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle şubat ayı için planlanan fırlatma takvimi iptal edildi. NASA, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından görevin en erken mart ayında gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Yetkililer, mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğunu ve takvimin bu doğrultuda belirlendiğini ifade etti.

ARTEMİS PROGRAMI İLE AY’A DÖNÜŞ HEDEFİ

NASA’nın Ay’a dönüş projesi olan Artemis Programı, insanlı uzay uçuşlarını yeniden Ay’a taşımayı amaçlıyor. Programın ilk aşaması olan Artemis I, Orion kapsülünün Ay yörüngesindeki test uçuşunun ardından Aralık 2022’de tamamlanmıştı.

Artemis II görevi ise Orion uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşu olacak ve astronotlar Ay’a iniş yapmadan Dünya’ya geri dönecek.

ÖNCEKİ ERTELEMELER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Artemis II misyonu, daha önce güvenlik endişeleri, astronot giysileri ve iniş sistemleriyle ilgili sorunlar nedeniyle 2025’in sonlarına ertelenmişti. Daha sonra görev tarihi 2026 sonrasına kaydırılmıştı.

NASA ayrıca, 2026’da planlanan Artemis III Ay inişinin de 2027’ye ertelendiğini açıklamıştı.

SPACEX İLE 2.9 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

NASA, insanlı iniş sistemi geliştirilmesi kapsamında 2021 yılında SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma, Ay’a insanlı iniş hedefinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, Artemis programındaki gecikmeler, ABD’nin Ay ve derin uzay hedeflerini doğrudan etkileyebilir.

