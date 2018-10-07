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NASA'dan ürküten uyarı! 'Mini Buzul Çağı' geliyor, donacağız

NASA'nın yayınladığı yeni iklim araştırması raporuna göre, 18'inci yüzyılda görülen 'Mini Buzul Çağı' tekrar yaşanabileceği belirtiliyor.

07 Ekim 2018 Pazar 16:22
NASA'dan ürküten uyarı! 'Mini Buzul Çağı' geliyor, donacağız

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan yeni iklim araştırması raporuna göre, yazı rekor sıcaklıklarla kapayan Dünya, tarihi bir soğuk yaşayacak. Hatta bu soğuklar, içinde olduğumuz Uzay Çağı’nın ‘Buzul Çağı’ olarak anılmasına yol açacak kadar etkili olabilecek.

Uzmanlar, Güneş’in en dış katmanında oluşan Güneş lekelerini ve Dünya’nın en üst atmosfer tabakası Termosfer’i inceledi. Termosfer’in soğuyup daraldığı, Güneş lekelerinin kaydedilmiş en düşük hareketlilikte olduğu belirlendi.

Uzay Çağı'nın rekor soğukları geliyor

Bu, şu anlama geliyor: 11 yıllık dönemler halinde azalıp çoğalan bu lekeler, iklim koşullarında belirleyici rol oynuyor. Lekelerin az gözlenmesi veya hiç gözlenmemesi, Dünya’nın sıcaklık seviyesini etkiliyor.

Termosfer Güneş’teki leke hareketliliği yüksek olduğunda ısınıyor, az olduğunda soğuyor. Uzmanlar, Güneş’te benzer bir uyku evresine 18’inci yüzyılda rastlandığını ve o dönemin tarihe ‘Mini Buzul Çağı’ olarak geçtiğini hatırlatarak “Süreç böyle devam ederse, birkaç ay içinde Uzay Çağı’nın rekor soğuklarına hazırlıklı olmalıyız” dedi.

(POSTA)

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:22
  1. NASA
  2. Soğuk havalar
  3. yeni iklim araştırması raporu
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