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Teknoloji NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında
Teknoloji

NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Bu haritadaki bilgilere göre; Türkiye'deki kuraklık tehdidi sadece barajları için değil, yer altı sularını da etkiliyor. NASA'nın paylaştığı bilgilere göre; Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:35:00 -
NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Barajlardan sonra yer altı suları da tehlike altında

Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre Türkiye'deki kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

Türkiye'deki yeraltı suları da normal seviyesinin altında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan bir harita, Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar için değil, aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandığı haritaya göre; karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Yer altı sularının önemi

Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerinde akarsulara güç veriyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesi, yavaş ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

Yağışlar artsa da kuraklık ciddi tehlike

Son yağışlarla birlikte ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin bir kanıtı niteliğinde.

Dikkat çeken Konya örneği

NASA'nın paylaştığı bilgiye göre; 2020'nin Temmuz-Aralık ayları arasında Konya Ovası'ndaki yağış miktarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38 daha düşük gerçekleşti.

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Yorumlar

Başçavuş

NASA nin su haritasındanbaska maden haritasınida göstersin asıl amaç o yoksa Türkiye'nin suyu olmuş olmamış onlar için bir şey ifade etmez hırsız ABD
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