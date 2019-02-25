NASA'dan tedirgin eden açıklama: Yakın zamanda bir dev kopacak ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, Antarktika'da çok yakın zamanda, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde bir buz dağının kopacağını duyurdu.

Antarktika'dan yakın zamanda ayrılacak devasa buz dağının büyüklüğü, New York'un iki katı büyüklüğünde. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika'dan çok büyük bir buz dağının kopacağını duyurdu. NASA'dan bilim adamları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde buz dağının yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının beklendiğini bildirdi. Çatlaklar bir hayli ilerledi Bilim adamları, buzulun 30 Ocak 1986'da ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların oldukça ilerlediğine işaret etti. Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını ifade etti. Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.

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