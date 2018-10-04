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NASA'dan korkutan açıklama! Rekor soğuklar geliyor

NASA'nın gerçekleştirdiği yeni iklim araştırmasına göre, bu yılın genelinde güneşte leke oluşmadığı ve Dünya'nın en üst atmosfer tabakasında büzülme tespit edildiği bildirildi. Bilim insanları, birkaç ay içerisinde uzay çağının rekor soğuklarının görülebileceğini belirtiyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:30
NASA'dan korkutan açıklama! Rekor soğuklar geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni iklim araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre, önümüzdeki birkaç ay içerisinde uzay çağının en düşük sıcaklıkları görülebilir.

Araştırmayı birlikte yürüten Martin Mlynczak ve Dr. Tony Philips, güneş lekelerinin bugüne kadarki en düşük seviyelere indiği bir döneme girildiğini belirtiyor. 2018 yılının genelinde güneşte leke oluşumuna rastlanmadığını vurgulayan bilim insanları, bunun sonucu olarak dünya atmosferinin üst katmanlarında değişiklik gözlendiğini açıkladı.

Soğuma ve daralma var

NASA uydularından alınan verilere göre, Dünya'nın en üst atmosfer tabakası Termosfer'de soğuma ile daralma var. Atmosferin yarı çapı giderek daralıyor.

Martin Mlynczak ve meslektaşları, kısa bir süre önce Termosfer iklim endeksini açıkladılar. Bu endeks ne kadar nitrik oksidin uzaya hangi oranda salındığını gösteriyor. Güneş aktivitelerinin en yüksek olduğu dönemlerde Termosfer iklim endeksi yüksek (sıcak), Güneş aktivitelerinin az olduğu dönemlerde düşük (soğuk).

NASA araştırmacısı Mlynczak, "Şu anda nitrik oksit seviyesi gerçekten çok düşük, hatta Güneş döngüsünün daha aktif aşamalarında gördüğümüzden 10 kat daha düşük. Eğer mevcut süreç aynı şekilde devam ederse; çok yakında 'Uzay çağı rekor soğukları' görülebilir. Şu anda tam olarak o seviyede değiliz ama birkaç ay içerisinde olabilir" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:30
  1. NASA
  2. Korkutan açıklama
  3. rekor soğuklar
  4. Uzay çağının en düşük sıcaklıkları

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