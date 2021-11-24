  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji NASA’dan dünya için tarihi fırlatma!
Teknoloji

NASA’dan dünya için tarihi fırlatma!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), olası bir gök taşının Dünya'ya çarpmasını önleyecek teknolojiyi test etmek için tarihi bir fırlatma gerçekleştirerek tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:55:00 -
NASA’dan dünya için tarihi fırlatma!

‘Double Asteroid Redirection Test’ (DART) görevi için uzay aracı ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Başarılı bir şekilde fırlatılan DART uzay aracı, iki gök taşı sistemi Didymos'un daha küçük gök taşına çarpmak ve yörüngesini değiştirmeyi hedefliyor. Çarpma sırasında DART’ın hızının saatte 24 bin kilometreye ulaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı...
Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin..
Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz
Medya

Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz

Canlı yayında konuklara "Sizinle uğraşamam" diye cevap veren İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a gazeteci Melik Yiğitel sert tepki gösterdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay