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Dünya

NASA'da kritik operasyon öncesi şoke eden istifa

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro, yaklaşık 10 yıl aradan sonra uzay istasyonuna ABD'den astronotların gönderilmesi öncesi görevinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:29:00 -
NASA'da kritik operasyon öncesi şoke eden istifa

İnsanlı uzay uçuşlarını yöneten Loverro'nun istifa ettiği duyurulsa da Amerikan medyasında NASA Direktörü Jim Bridenstine ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu yüzden istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

Loverro'nun yerine yardımcısı Ken Bowersox'un vekalet edeceği belirtildi.

NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderiyor.

Crew Dragon Kapsülü Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak. SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

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