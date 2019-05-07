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NASA yayınladı, 265 bin galaksi...

Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini bir araya getiren bilim adamları, evrenin bugüne kadar ki en ayrıntılı görüntüsünü yayımladı.

07 Mayıs 2019 Salı 23:44
NASA yayınladı, 265 bin galaksi...

LiveScience'ın haberine göre, Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemleriyle oluşturulan evrenin aile fotoğrafında, yaşlı ve küçük galaksiler ile tanınmış gezegenler bir arada görülüyor.

Hubble'ın 16 yılda yaptığı 7 bin 500'den fazla gözlemi bir araya getiren resim, evrenin şimdiye kadar ki en ayrıntılı görünümünü temsil ediyor.

Kompozit görüntüde, ışıkları Hubble'ın görüş açısına girene kadar milyarlarca yıl yol alan, çoğu çok uzakta yaklaşık 265 bin galaksinin bulunduğu ifade ediliyor.

Projenin lideri California Üniversitesinde görevli gök bilimci Garth Illingworth, "Bu tek görüntü, evrende galaksilerin gelişiminin tam tarihini, 'bebekliklerinden' tam bir 'yetişkin' olana kadar geçen süreyi kapsıyor." dedi.

Fotoğrafta iki ya da daha fazla genç galaksinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan "galaktik tren enkazlarının" da görülebildiği belirtiliyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 23:44
  1. NASA
  2. evren
  3. Hubble Uzay Teleskobu

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