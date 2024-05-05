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Teknoloji NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile o anlar incelenecek! İlk insanlı uçuş, tarih verildi
Teknoloji

NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile o anlar incelenecek! İlk insanlı uçuş, tarih verildi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 21:36:00 - 2024-05-05 21:57:35
NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile o anlar incelenecek! İlk insanlı uçuş, tarih verildi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun 6 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyurdu! NASA ve Boeing Starliner farklı bir çalışma için bir araya geldi. İki dev şirket tarih verdi.

Dün gece geç saatlerde NASA yetkilileriyle yapılan bir brifing sırasında Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu Boeing için tarihi bir an olacak. Şirket, 2014 yılında SpaceX ile aynı zamanda insanlı bir uzay aracı inşa etmek üzere NASA ile bir sözleşme imzalamıştı. SpaceX uzay araçları halihazırda uçarken ve ISS'ye 12 uçuş gerçekleştirmişken, Boeing Starliner'ın yalnızca iki test fırlatışı var. Bunlardan birinde gemi istasyona mürettebat olmadan insansız modda ulaşmıştı.
Test görevi gerçekleştirilecek

6 Mayıs'taki uçuş yeni geminin mürettebatla birlikte ilk görevi olacak. Ancak bu aynı zamanda mürettebatın birkaç kez manuel kontrol moduna geçeceği ve acil durum sistemlerini test edeceği bir test görevi de olacak. Starliner uzay aracının NASA ile sözleşme kapsamında ISS'ye ilk uçuşu, Mayıs ayındaki fırlatmanın tüm önemli açılardan başarılı olması halinde bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.

Uçuş başarılı olursa, Boeing Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelecek.

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