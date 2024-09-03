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Aktüel NASA, uzaydaki gizemli sesin ne olduğunu açıkladı: Starliner'dan gelen 'tuhaf ses' NASA’yı fena karıştırdı
Aktüel

NASA, uzaydaki gizemli sesin ne olduğunu açıkladı: Starliner'dan gelen 'tuhaf ses' NASA’yı fena karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 20:04:00 - 2024-09-03 20:20:26
NASA, uzaydaki gizemli sesin ne olduğunu açıkladı: Starliner'dan gelen 'tuhaf ses' NASA’yı fena karıştırdı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmaya hazırlanan sorunlu uzay aracı Starliner'dan geçtiğimiz günlerde gelen gizemli sesin ne olduğunu açıkladı.

NASA astronotu Butch Wilmore’un Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı şekilde "mahsur kalan" Boeing'in Starliner modülünün içinde garip sesler duymasından bir gün sonra, uzay ajansı gizemli sesin kökeni hakkında yorum yaptı.

Wilmore, sesi Dünya’ya gönderdi ve bir mühendis bunu bir sonar ping’ine benzetti. Ses, Starliner’ın yerleşik hoparlöründen geliyordu ve Wilmore, kapsülün kendisinden gelen herhangi bir şüpheli ses duymadı.


Wilmore ve Houston arasındaki iletişim klibi sosyal medyada hızla yayıldı ve internet, UUİ’de neler olup bittiğini çözmeye çalıştı. Gezegen bilimci ve eski NASA mühendisi Dr. Philip Metzger, bunun, uzay interkom sistemlerinde çok yaygın, ortadan kaldırılması zor bir olgu olan basit bir elektromanyetik girişim olabileceğini söyledi. Metzger, “Shuttle iletişim/nav’da 10 yıl, ardından UUİ iletişiminde 7 yıl geçirdim ve her zaman bu sinyalleri kovaladıyorduk” diye ekledi.

Bazı sosyal medya araştırmacıları farklı bir yaklaşım benimseyerek bunun, sorunlu ve görünüşe göre artık sonar donanıma sahip olan modülün başka bir sorunu olduğunu söyledi. Elbette bu sesi ve Starliner’ı eğlence amaçlı paylaşımlara dönüştüren daha “yaratıcı” girişimler de oldu.

NASA, gizemli sesi analiz etti

Şimdi de NASA, sesin analizini tamamladı ve artık durmuş olan ses için nispeten hızlı bir şekilde kendi açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre “hoparlörden gelen geri bildirim, uzay istasyonu ile Starliner arasındaki bir ses yapılandırmasının sonucuydu. Uzay istasyonunun ses sistemi karmaşıktır, birden fazla uzay aracının ve modülün birbirine bağlanmasına imkan tanır ve gürültü ve geri bildirim yaşamak yaygındır. Mürettebattan, iletişim sisteminden gelen sesleri duyduklarında görev kontrolüyle iletişime geçmeleri istenir. Wilmore’un bildirdiği hoparlör geri bildiriminin mürettebat, Starliner veya istasyon operasyonları üzerinde teknik bir etkisi yoktur, buna Starliner’ın 6 Eylül Cuma gününden daha erken olmayan bir zamanda istasyondan mürettebatsız ayrılması da dahildir.”

Starliner, UUİ yolculuğu sırasında helyum sızıntıları ve itici sorunları yaşadı ve bu ses bunlardan biri olmasa da, Boeing’in yaşadığı aksaklıklar bitmiyor gibi gözüküyor. Yaşanan sorunlar tek başlarına çok büyük gözükmese de, yine de sorunlar NASA için yeterince büyüktü ve sonunda güvenli olan seçeneği tercih ederek Boeing astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams’ı daha ileri bir tarihte SpaceX’in Crew Dragon modülüyle Dünya’ya geri getirmeye karar verdi.
Starliner, NASA için hala güvenli bir insan taşıma platformu sunabileceğini kanıtlamak için Cuma günü insansız olarak "eve" dönecek ve SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon’un kendi sorunlarını yaşaması durumunda önemli olabilecek bir yedek sağlayacak.

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