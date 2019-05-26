NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu

Mars 2020 projesini yürüten NASA/JPL, Twitter’dan yayımladığı teşekkür mesajında, Türkiye’nin katılımda lider olduğunu açıklayınca gözler ülkemize çevrildi. Biz de kampanyayı Türkiye’deki takipçilerine duyuran NASA çalışanı Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’a ulaştık. Yıldız, “Beni Mars Public Relations’dan aradılar. Kampanyayı yapanlar çok şaşırmıştı. Bayağı mutlulardı, gülerek karşıladılar. ‘Türkiye’de neler oldu da bu şekilde büyüdü?’ diye sordular. Onlara olayın sosyal medyada büyüdüğünü daha sonra gazeteler, internet siteleri ve televizyonlar haber yapınca ulusal bir isim gönderme kampanyasına dönüşen bir hal aldığını söyledim. Aileler, çoluk çocuk isim yazdı, sınıflarda Mars aktiviteleri düzenlendi” dedi.

Dr. Umut Yıldız projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Mars 2020 projesi NASA’nın bir sonraki Mars robotu. Geniş bir jeep büyüklüğündeki araç, Mars’ta yaklaşık yedi yıldır görev yapan Curiosity robotunun neredeyse bir kopyası. Curiosity, Mars’ta daha çok toprak, kaya oluşumları gibi jeoloji araştırmaları yapıyor. Mars 2020 ise şimdi ya da daha önceden var olma ihtimali bulunan yaşam araştırması yapacak. Yani çok büyük sorular cevaplayacak. Milyonlarca isim küçük bir çipe yazılacak ve araca monte edilecek.”

Kalkış: Florida iniş: Jezero-Mars

Kızıl gezegene isim göndermek için mars.nasa.gov adresine isim ve ülke bilgileri girmek yetiyor. Böylece hatıra biniş kartı oluşturuluyor. Kartın üzerinde isimle birlikte ‘Biniş Kartı: Mars 2020’ yazıyor. Kalkış yeri ‘Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu, Florida-Dünya’ olarak gösterilirken, varış yeri ise ‘Jezero Krateri-Mars’ diye belirtiliyor. 2020 yazında fırlatılacak olan araç 18 Şubat 2021’de Mars’a iniş yapacak.

İşte listedeki ilk 10 ülke

Ülke Sayı*

Türkiye: 1.946.289

Hindistan: 504.579

ABD: 481.570

Meksika: 102.958

Tayland: 97.293

Çin: 95.389

Mısır: 76.997

İtalya: 71.253

İngiltere: 69.871

S. Arabistan: 62.075