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NASA nükleer silahla vuracak! Dünya'ya büyük zarar verebilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanlığı NASA'nın, 101 bin kilometre hızla dünyaya yaklaşan astreoid Bennu'yu etkisiz hale getirmek için seçtiği yöntem, tüm bilim dünyasını tedirgin etti.

29 Ocak 2019 Salı 15:19
NASA nükleer silahla vuracak! Dünya'ya büyük zarar verebilir

NASA'nın, Bennu'yu nükleer silahla vuracağı iddia edildi.

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA, göktaşının en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx uzay aracı tarafından 17 Ocak'ta çekilen Bennu göktaşının şu ana kadarki en net görüntülerini paylaştı.

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit, NASA'yı harekete geçirdi.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

NASA çalışanı Dr. Joseph Nuth uyarmıştı

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:19
  1. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
  2. Dünya'ya yaklaşan göktaşı
  3. asteroid
  4. Bennu
  5. Göktaşı için kritik önlem
  6. Göktaşı nükleer silahla vurulacak
  7. Dünya için büyük tehlike

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş49 dk önce
    imajdüzelt me haberi! abd dünyayı karıştırmasında ! kurtarmasında!
  • Murat TaşcıMurat Taşcı49 dk önce
    Tamam, ondan sonra bütün dünyanın bunlara can borcu, mal borcu asla bitmez. Her yeri ve her şeyi kendilerinin sayarlar. Yeni bir numara da olabilir. Hatta bir de uzaylı düşman ilan etseler dünyayı o zaman tam eksenlerine çekerler. Herkes onların ağzına bakar.

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