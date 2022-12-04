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Dünya NASA: İki astronot uzay yürüyüşü gerçekleştirdi
Dünya

NASA: İki astronot uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

Amerikan Uzay Ajansı, iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 11:25:00 -
NASA: İki astronot uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

Amerikalı astronotlar Josh Cassada ve Frank Rubio, 7 saat süren uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında yapılan yürüyüş sırasında iki yeni güneş paneli kuruldu.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Cassada ve Rubio, Roll-Out Solar Array (iROSA) kurmak ve 1B kanalının yeniden etkinleştirilebilmesini sağlamak için bir kablonun bağlantısını kesmek üzere bugünkü ana hedeflerini tamamladılar." denildi.

iROSA, hafif ve esnek güç kaynakları olarak biliniyor ve daha az kütleyle daha fazla enerji sağlıyor.

Uzay istasyonu dışındaki çalışma, 256'ncı uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, her iki astronot için de ikinci uzay yürüyüşü oldu.

iROSA'lar, elektrik üretim kapasitesini yüzde 30'a kadar artıracak ve istasyonun toplam kullanılabilir gücünü 160 kilovattan 215 kilovata çıkaracak.

NASA, bir sonraki uzay yürüyüşünün 19 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

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