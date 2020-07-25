NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir balonla uzaydan atmosferi keşfe çıkacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), futbol sahası büyüklüğünde bir balon kullanarak atmosferi incelemeyi hedefliyor.

NASA, Dünya'nın üst atmosferini incelemek üzere 100 kilometre yüksekliğe futbol sahası büyüklüğünde bir balon çıkaracak.

Dev balon 2,5 metrelik bir teleskop taşıyacak

NASA, uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, diğer yandan Dünya hakkında daha fazla bilgi elde etmek için çalışmalarını sürdürmeyi de ihmal etmiyor.

Dünya'nın üst atmosferini incelemek için yeni bir proje üzerinde çalışan NASA, bu projesinde neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde ve 2,5 metrelik bir teleskop taşıyacak olan dev bir balon kullanacak.

Bu dev balon, dev yıldızların etrafındaki gazların ayrıntılı 3 boyutlu haritalarının hazırlanmasını sağlayacak, bunu sadece belirli dalga boylarındaki ışığı inceleyecek olan yaklaşık 2,5 metre büyüklüğündeki ASTHROS isimli bir teleskop ile gerçekleştirecek.

Rüzgarlar sayesinde Kutup çevresinde dönebilecek

Teleskop yeni oluşan yıldızları çevreleyen gazların hareketini, hızını ve yoğunluğunu ölçecek ve belirli azot iyonlarının varlığını kontrol de edecek. Asthros teleskobu için geliştirilen helyum balonu yaklaşık 400ft çapında ve stratosferdeki rüzgarlar sayesinde birkaç ay kadar süre ile Güney Kutbu çevresinde dönebilecek.

Asthros teleskobu Samanyolu’nda yıldızı oluşturan Carina Nebula da dahil olmak üzere dört hedefi gözlemleyecek.