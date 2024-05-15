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Yaşam NASA duyurmuştu! Bakın güneş patlaması bizi nasıl etkileyecek
Yaşam

NASA duyurmuştu! Bakın güneş patlaması bizi nasıl etkileyecek

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:56:00 -
NASA duyurmuştu! Bakın güneş patlaması bizi nasıl etkileyecek

Prof. Dr. Doğan Yaşar, NASA'nın da duyurusunu yaptığı son yıllarda yaşanan en önemli güneş patlamasının kuraklığa karşı olumlu etki oluşturacağını söyledi.

NASA, son yılların en önemli güneş patlamasının yaşandığını duyurdu. 10 Mayıs güneş patlaması hadisesi ile ilgili fotoğraf yayınlayan NASA, olayın detaylarına yer verdi. En son bu şiddette güneş patlamasının Ekim 2003'te görüldüğü hatırlatıldı. Uzmanlar, güneş patlamalarının elektronik cihazları olumsuz etkilemesi gibi konulara dikkat çekti. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son yıllarda yaşanan en önemli güneş patlamasının kuraklığa karşı olumlu etki yaratacağını belirtti. Sıcaklığın ana nedeninin güneşteki patlamalar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Aksi takdirde dünyada yaşam olmaz. Yani yaşamın temel ögesi güneşteki patlamalardır. Çok düzenli patlarlar. 11 yılda 1 maksimuma çıkarlar. Patlama sayısı ve büyüklüğü ne kadar artarsa, biz o kadar güneşten enerji alırız ve enerjiye bağlı olarak daha çok ısınırız. Isınmaya bağlı olarak da buharlaşma artar ve sonuçta yağmur artar" diye konuştu.

‘Dünyanın ısısına güneşteki patlamalar karar verir’

Güneş patlamalarının yağışlara olumlu etki yaptığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Patlamanın büyüklüğü ve sayısı ne kadar artarsa, yağmur olarak şahane bir dönem geçiririz. Çünkü sıcaklık artacaktır, buna bağlı olarak da yağış ve verimlilik de artacaktır. Güneş patlaması ne kadar artarsa daha az kuraklık çekeriz. Yani kuraklığın en büyük çaresi, güneşteki patlamalardır. Dünyanın ısısına güneşteki patlamalar karar verir. Ne kadar sıcak olacağına ya da ne kadar soğuk olacağına" ifadelerini kullandı.

Geçmişte elektrik sistemine zarar verdi

Güneşteki patlamaların yarattığı olumsuzluklara değinen Prof. Dr. Yaşar, "Biz insanoğlunun ömrü süresinde en önemli görebileceği şey, güneşteki patlamalardır. Zaman zaman çok büyük patlamalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde bunlardan biri gerçekleşti. Etkileri devam ediyor. Bu büyük patlamalar dünyaya müthiş bir jeomanyetik fırtına getiriyor. Örneğin, 1859 yılında daha yeni yeni elektrik sistemleri varken, telgraf sistemleri varken devasa bir güneş patlaması oluyor ve bir anda bütün sistem çöküyor. Kağıt ruloları yanıyor. Elektrikler gidiyor. 1989 yılında oluşan yine büyük bir patlamada Kanada'nın yarısı elektriksiz kaldı, bütün trafoları patladı" dedi.

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