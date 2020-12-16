NASA duyurdu: Dünya'ya 5 asteroid yaklaşıyor

NASA uzmanları, bu hafta içinde Dünya'ya 5 asteroidin yaklaştığını, ikisinin Ay’dan daha yakın mesafeden geçeceğini açıkladı. Diğer 3 asteroidin ise bugün geçeceği ve boyutlarının 10 ila 24 metre arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca bu asteroidlerden en yakınının, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçeceği aktarıldı.

Boyutları 6.8 ve 30 metre olan diğer iki asteroidin de 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacağı ifade edildi.

Bu asteroidlerden küçüğünün Dünya'ya 57 bin 100 kilometre, büyüğünün ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçmesi bekleniyor.