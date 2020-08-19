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Teknoloji NASA duyurdu: "Dünyanın manyetik alanındaki çökme büyüyor"
Teknoloji

NASA duyurdu: "Dünyanın manyetik alanındaki çökme büyüyor"

NASA tarafından yapılan bir açıklamada, dünyanın manyetik alanındaki çökmenin büyüdüğü ve batıya doğru ilerlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 05:27:00 -
NASA duyurdu: "Dünyanın manyetik alanındaki çökme büyüyor"

NASA bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Güney Amerika kıtası ile Atlantik Okyanusu'nun güneyinde dünyanın manyetik alanının zayıfladığını tespit etti. Yapılan açıklamada, 'Güney Atlantik Anomalisi' olarak bilinen çökmenin, güneş rüzgarlarının dünyadaki manyetik alanı sayesinde oluşan Van Allen Kuşakları'nı deforme etmesiyle ortaya çıktığı ve bu çökmenin batıya doğru hareket ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan jeofizikçi ve matematikçi Weijia Kuang, bölgenin bir manyetik zayıflık oluşturduğunu dile getirerek "Ters polariteye sahip bir alan, Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen bölgede hızla büyüdü. Bu nedenle söz konusu bölgedeki manyetik yoğunluk çevresine göre ciddi şekilde az." şeklinde konuştu.

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