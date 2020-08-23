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Aktüel NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında
Aktüel

NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında

Yeniakit Publisher
2020-08-23 01:47:09 -
NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında

WASHINGTON (AA) - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük olan bir asteroidin kasım ayında gezegenin yakınından geçmesinin beklendiğini açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018VP1 adı verilen asteroidin, ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım'da Dünya'nın çevresinden geçmesi bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi.

İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında söz konusu haber, yeni tip koronavirüs salgını ve diğer afetlerle geçen 2020 yılı için "bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı" şeklinde yorumlara neden oldu.

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