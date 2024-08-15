  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu

Yeni Türkiye’nin ayak sesleri! Petrol ve doğal gazda tarihi rekor

Amerikalılar suçluyu buldu: Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını vermemek için inat ediyorlar

İlk deneme başarı ile gerçekleşti! İşte Türkiye'nin yeni gururu Hisar O

‘Tıpış tıpış' oy vermeye gidersen böyle olur! Bodrum sosyetesinden CHP isyanı

TSK'dan çok önemli açıklama: 73 terörist etkisiz hale getirildi!

Az önce açıklandı! Bomba hamlesini duyurdu! Avrupa’dan elenince Ali Koç düğmeye bastı…

Türkiye'den petrol ve doğalgaz bombası! 4 ülkede harekete geçildi

Az önce açıklandı! Erdoğan, ABD'deki gelişmeyi duyar duymaz kurmaylarına talimat vermiş

Güvenlik kaynaklarından açıklama var! Yunanistan'ın uykuları kaçacak
Yaşam NASA astronotu paylaştı! İşte tüm dünyanın konuştuğu o görüntü
Yaşam

NASA astronotu paylaştı! İşte tüm dünyanın konuştuğu o görüntü

Yeniakit Publisher
2024-08-15 17:45:00 -

NASA astronotu, Ay'ın batışı ve gün doğuşu görüntülerini paylaştı.

NASA astronotu Matthew Dominick'in sosyal medya hesabından paylaştığı Ay'ın batışı ve Güneş'in doğuşunu gösteren görüntüleri hayran bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Matthew Dominick, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle izleyenleri hayran bıraktı. Dominick, Ay'ın batışı ve Güneş'in doğuşunu gösteren görüntüleri, “Ay'ın kırmızı ve yeşil aurora akıntılarını takiben Soyuz'u mavi ışık ile aydınlatan gün doğumunun hızlandırılmış görüntüsü” ifadeleri ile takipçileriyle paylaştı. “Aurora son birkaç gündür inanılmazdı” diyen astronotun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

3 bin metre yükseklikte kale böyle görüntülendi
3 bin metre yükseklikte kale böyle görüntülendi

Yaşam

3 bin metre yükseklikte kale böyle görüntülendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arslantepe Höyüğü bulundu! Bu fırın tam 6 bin 400 yıllık
Arslantepe Höyüğü bulundu! Bu fırın tam 6 bin 400 yıllık

Kültür - Sanat

Arslantepe Höyüğü bulundu! Bu fırın tam 6 bin 400 yıllık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23