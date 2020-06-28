NASA Ankara'nın uzaydan gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu (NASA), sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Ankara'nın uzaydan gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta her yerin ayrıntılı olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu.
Uluslararası Uzay İstasyonu (NASA),bir açıklama ile paylaştığı Ankara fotoğrafında, “bir astronot tarafından çekilen bu gece fotoğrafında Ankara beyaz ve sarıların parlak tonları ile dikkat çekiyor. Ankara, Türkiye’nin coğrafi ve siyasi kalbi ise demiryolu ve otoyol sistemleri kesinlikle damar gibidir.” ifadelerini kullandı.
Ankara'nın demiryollarını, otoyollarını, coğrafi önemine dikkat çekilen fotoğrafta sanayi bölgesi Sincan ve Anıtkabir'in bulunduğu yerin de fotoğrafta gösterilmesi tepkilere neden oldu.