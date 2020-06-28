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Gündem

NASA Ankara'nın uzaydan gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu (NASA), sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Ankara'nın uzaydan gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta her yerin ayrıntılı olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:48:00 -
NASA Ankara'nın uzaydan gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu (NASA),bir açıklama ile paylaştığı Ankara fotoğrafında, “bir astronot tarafından çekilen bu gece fotoğrafında Ankara beyaz ve sarıların parlak tonları ile dikkat çekiyor. Ankara, Türkiye’nin coğrafi ve siyasi kalbi ise demiryolu ve otoyol sistemleri kesinlikle damar gibidir.” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın demiryollarını, otoyollarını, coğrafi önemine dikkat çekilen fotoğrafta sanayi bölgesi Sincan ve Anıtkabir'in bulunduğu yerin de fotoğrafta gösterilmesi tepkilere neden oldu.

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Yorumlar

Mustafa kaya

BU HAİNLER TÜRKİYEYE PLAN KURUYORLAR.TÜRKİYEYİ HEDEF GÖSTERİYORLAR.ALLAH CC.DİLERSE SİZİN O GÖKTEKİ GÖZÜNÜZÜ VE KENDİ GÖZÜNÜZÜ KÖR EDER.İNŞAALLAH O UYDULARINIZİN HEPSİ PATLAR.
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