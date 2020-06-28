NASA Ankara'nın uzaydan gece çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu (NASA),bir açıklama ile paylaştığı Ankara fotoğrafında, “bir astronot tarafından çekilen bu gece fotoğrafında Ankara beyaz ve sarıların parlak tonları ile dikkat çekiyor. Ankara, Türkiye’nin coğrafi ve siyasi kalbi ise demiryolu ve otoyol sistemleri kesinlikle damar gibidir.” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın demiryollarını, otoyollarını, coğrafi önemine dikkat çekilen fotoğrafta sanayi bölgesi Sincan ve Anıtkabir'in bulunduğu yerin de fotoğrafta gösterilmesi tepkilere neden oldu.