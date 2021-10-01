NASA alarm verdi! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, geçtiğimiz haftalarda Güneş yörüngesinden ve kör noktadan gelen bir asteroidin fark edilemediğini ve Dünya'nın yakınından geçtiğini açıklamıştı. Asteroidi fark edememe konusunda hatasını kabul eden NASA, bu kez erken davrandı.

Dünya'ya yaklaşmaya başladı

Özgürlük Anıtı büyüklüğünde olduğu belirtilen dev asteroidin haftaya Çarşamba Dünya'nın yakından geçeceğini belirtilen NASA yetkilileri, bu kez önlemlerin tamamlandığını ve asteroidin 24.000 mil hızla Dünya'ya doğru yaklaştığını ifade etti.

"Potansiyel tehlikeli olarak" sınıflandırıldı

Dev asteroid NASA tarafından "Potansiyeli Tehlikeli" kategorisine alındı. NASA'lı bilim insanlarınca yakından izlenmesi beklenen asteroidin Dünya'ya çarpması beklenmiyor. Asteroidin Dünya'nın ne kadar yanından geçeceği de henüz netleşmedi. Ancak bu mesafe NASA tarafından "dikkate değer" olarak adlandırılıyor.