NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu.
NASA, göktaşının büyüklüğünün futbol sahası boyutlarında olduğunu ve dünyaya doğru hızla yaklaştığını belirtti.
NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, bu açıklamayı paylaşarak, NASA'nın uyarılarına dikkat çekti. Günay, "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, bu tür göktaşı olaylarının sıkça yaşandığını ve çarpma olasılıklarının genellikle düşük olduğunu belirtiyor.