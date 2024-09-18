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Dünya NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...
Dünya

NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...

Yeniakit Publisher
2024-09-18 09:06:00 -
NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu.

NASA, göktaşının büyüklüğünün futbol sahası boyutlarında olduğunu ve dünyaya doğru hızla yaklaştığını belirtti.

NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, bu açıklamayı paylaşarak, NASA'nın uyarılarına dikkat çekti. Günay, "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu tür göktaşı olaylarının sıkça yaşandığını ve çarpma olasılıklarının genellikle düşük olduğunu belirtiyor.

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Yorumlar

Ali

15 Eylül'de dünyaya yaklaşık 1000 km. uzaklıktan geçecek demişlerdi.
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