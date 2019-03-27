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Narman mitingine Sekmen damgası

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman mitinginde konuştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:58
Narman mitingine Sekmen damgası

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman mitinginde konuştu. Başkan Sekmen, “Bizim için tüm vatandaşlarımız eşittir ve bizim hizmet anlayışımızda kimseyi bir diğerinden ayırmak yoktur” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında organize edilen Narman mitinginde konuştu. Narmanlı seçmenlerin büyük ilgi gösterdiği mitingde birbirinden önemli mesajlar veren Başkan Sekmen, coşku dolu kalabalığa seslendi. Sekmen, Erzurum’da 5 yıldır yatırım diliyle, hizmet diliyle ve gönül diliyle konuştuklarını belirterek, “Milletin dilinden ancak yine milletin yanında olanlar anlar. Sizlerin dilinden yine sizler gibi Erzurum’u sevenler anlar, Dadaşlar için hizmet kaygısı olanlar anlar, Narman’ı bilenler anlar, Narman için koşanlar anlar. Aramızda bu kadar ortak nokta varken, bizi bu yoldan ve bizleri bu dili konuşmaktan alıkoymaya çalışanlar var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz, başaramayacaklar; Narman’ı hizmet kervanımızdan koparamayacaklar, Narmanlı kardeşlerimin gelişime ve büyümeye duyduğu arzuyu söndüremeyecekler, bu coşkuyu ve heyecanı dindiremeyecekler” ifadelerini kullandı.


BAŞKAN SEKMEN: “BİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ!”


Konuşması sık sık “Narman seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla kesilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; “Bizler de Narman’la gurur duyuyoruz. Kadirşinas Narmanlı kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyor, vefanın sembolü olan bu ilçeyle kendimizi bizler de ayrıcalıklı hissediyoruz” diyerek karşılık verdiği seçmenlere 31 Mart seçimlerinin önemini anlattı. Şer yapılanmalarının ve karanlık güçlerin, AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı döneminde hep teyakkuzda olduğunun altını çizen Başkan Sekmen, “Bu teyakkuz hali ki; bu milletin karşısına 27 Mayıs ihtilali olarak çıkmıştır, 12 Eylül olarak çıkmıştır, 28 Şubat olarak çıkmıştır. Bu hazımsızlık hali ki; necip milletimizin karşısına 367 krizi olarak çıkmıştır, Gezi olayları olarak çıkmıştır, 17-25 Aralık olarak çıkmıştır. Bu şer güçlerinin gelişen Türkiye’nin önüne koymaya çalıştıkları engeller bunlarla da sınırlı kalmamıştır. Bu millet 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamış, ortaya koyduğumuz milli duruşun bedeli bu kez de ekonomik saldırılarla bu millete ödetilmeye çalışılmıştır. Yaşadığımız bunca hadisenin faillerini biliyorsunuz; onlar şimdi de 31 Mart seçimleri için bir araya gelmiş durumdalar. Gelişen Türkiye hedefine doğru emin adımlarla yürüyen bizlere dişlerini biliyor, ellerini ovuşturuyorlar. Bu aziz millet galiba dünü unuttu sanıyorlar ki; bu kez karşımıza kirli pazarlıklar ve işbirlikleriyle çıkıyorlar. Şimdi ne yapacağız, bunlara kucak mı açacağız? Bizlere ve bu millete yaşattıklarını bir kenara mı bırakacağız? Olanı biteni unutup, ‘gelin bizi sizler yönetin’ mi diyeceğiz? Kesinlikle hayır! Yemin olsun ki; bu can bu tende iken, yüreklerimizde Türkiye ve Erzurum sevdası varken, biz bu yoldan dönmeyeceğiz” şeklinde konuştu.


ERZURUM GELİŞECEKSE, NARMAN’SIZ OLMAZ!


Başkan Sekmen konuşmasında, Erzurum’da 2014 yılında devraldıkları hizmet bayrağını çok daha yükseklere taşıma arzusunda olduklarının altını çizdi. Sekmen, “Sizlerden aldığımız desteklerle 5 yıla nice yatırımları ve hizmetleri sığdırdık. Erzurum’da altyapı ve üstyapı anlamında sayısız projelere imza attık. Binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon ağı oluşturduk. Yeni yollar yaptık ve o yollara on binlerce ton asfalt döktük. Tarıma yatırım yaptık, hayvancılığa yatırım yaptık. Kültüre, sanata, ticarete, turizme yatırım yaptık. Ve bugün sizin karşınıza yaptıklarımızla, 5 yıla sığdırdığımız eserlerimizle geldik” diye konuştu. Erzurum’u yeni dönemde vizyon projelerin beklediğinin altını çizen Başkan Sekmen, “Bizim hizmet anlayışımızın temelinde topyekûn kalkınma hedefi var. Biz biliyoruz ki; Erzurum gelişecekse, Narman’sız olmaz. Erzurum gelişecekse Tortum’suz olmaz, Oltu’suz olmaz, Hınıs olmadan olmaz. Çünkü biz bir zinciri oluşturan halkalarız ve bu hizmet seferberliğine işte bu zincirle bağlıyız. 31 Mart’ta sizlerin desteğiyle inşallah bu kervan kaldığı yerden yola yeniden revan olacak. Kazanan Narman olacak, Narmanlı olacak, Erzurum olacak, Erzurumlu olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:58
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