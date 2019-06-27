Narlıdereli esnafa ‘sağlık’ müjdesi

Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Esnaf ve Kefalet Odası ile bir tıp merkezi, ilçe sınırları içindeki tüm esnafların, sağlık hizmetlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Ali Engin, "Esnafımızın yaşamanı kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Narlıdere esnafını yönetim sürecine dahil etmek ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla esnaf masası uygulamasını hayata geçiren Narlıdere Belediyesi ilk adımı sağlıkta attı. Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir tıp merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçe genelindeki tüm esnaf ve birinci derece yakınları sağlık hizmetlerinden yüzde 50 faydalanacağı belirtildi.

Esnafa sağlık alanında bir nebze de olsa katkı sunacak olan protokole; Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Gelve ile tıp merkezinin koordinatörü Emek Atlas imza attı. İş birliğinin farklı alanlarda da devam edeceği belirtildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Esnafımızın yanında olmak ve bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırmak için güzel adımlar atıyoruz. Sağlık alanında yaptığımız bu işbirliği de bunlardan biri. Diliyoruz hiç kimsenin ihtiyacı olmaz. Farklı ortak çalışmalar ile yine esnafımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Gelve de, "Güzel bir iş birliğine imza attık. Esnafımızın yaşamını kolaylaştıracak daha birçok projede birlikte olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.