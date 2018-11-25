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Narlı tartoletler

Tezgahlardan nar kalkmadan bir çok tarif yapılabilir. İşte meyvelerle yapılabileceklezzetli tartölet tarifi…

25 Kasım 2018 Pazar 20:12
Narlı tartoletler

MALZEMELER

HAMUR İÇİN

1 su bardağı un
2 çorba kaşığı toz badem
120 gram tereyağı
1 çorba kaşığı toz şeker
1-2 çorba kaşığı soğuk su
1 tutam tuz

KREMA İÇİN

3 çorba kaşığı pudra şekeri
4 çorba kaşığı süzme yoğurt
3 çorba kaşığı krema

ÜZERİ İÇİN

1'er adet kivi ve portakal
1-2 dilim ananas
1 adet nar

YAPILIŞI

Tartölet hamuru için un ve toz bademi bir kaba alın. Toz şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ufak ufak doğrayıp ekleyin. Karıştırdığınızda ekmek kırıntısı gibi bir karışım elde edin. Suyu yavaş yavaş ekleyip hamurun özleşmesini sağlayın. Hamuru düz bir zeminde merdaneyle açın. Küçük tartölet kalıplarını yağlayın. Hamuru kalıplar büyüklüğünde kesip kalıplara yerleştirin. Hamurların kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pembeleşene kadar pişirin. Krema için pudra şekeri, süzme yoğurt ve kremayı bir kapta iyice karıştırın. Kremayı tartöletlerin içine paylaştırın. Tartöletlerin üzerini, dilimlediğiniz portakal, ananas, kivi ve nar ile süsleyip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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