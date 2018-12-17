Narlı pofuduk kek
Narlı pofuduk kek tarifi…17 Aralık 2018 Pazartesi 17:51
MALZEMELER
Yarım fincan nar suyu
1 fincan tanelenmiş nar
1/4 fincan eritilmiş tereyağı
2 adet yumurta
1/3 fincan toz şeker
2 fincan un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
ÜZERİNE
1 çay bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
Tereyağı ve toz şekeri çırpın. Nar suyu ekleyip karıştırmaya devam edin. Tanelenmiş nar, yumurta, un, vanilya ve kabartma tozu ilave edip elinizle karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip ılık servis yapın.
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