Narkotikten açıklama! Dijital platformların dizileri zihinleri zehirliyor

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TV 100 canlı yayınında Deniz Gürel'in sorularını cevaplayan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, dijital platformların yayınladığı dizilerle uyuşturucuya özendirdiğini söyledi.

Gürel'in, "Netflix gibi dijital platformlarda uyuşturucuya bir özendirme mi var?" sorusuna cevap veren Dr. İbrahim Seydioğlulları, "Elbette var. Özellikle metanfetaminin spesifik ve çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyanın başına bela olduğunu düşünenlerdenim." dedi.

Netflix'in Breaking Bad dizisine işaret Dr. Seydioğlulları, "Şu anda sadece Türkiye için değil dünya için en büyük tehdit metanfetamin ve bu son 4-5 yılda dünyada yaygınlaşmaya başladı." ifadelerini kullandı.