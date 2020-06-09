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Aktüel

Narkotik timleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:14:30 -
Narkotik timleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.B.’yi takibe alan Narkotik timleri, şahsın Hamidiye Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



3 aydır takip ediliyorlardı


Öte yandan, Mustafakemalpaşa’da 3 aydır uyuşturucu madde sattıkları yönünde teknik ve fiziki takibe alınan N.Y., S.D. ve S.Y. uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan şahıslar çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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