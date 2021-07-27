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Yerel Narkotik ekiplerinden nokta atışı! İzmir’de ele geçirildi
Yerel

Narkotik ekiplerinden nokta atışı! İzmir’de ele geçirildi

İzmir'de Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrarın ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 09:11:00 -
Narkotik ekiplerinden nokta atışı! İzmir’de ele geçirildi

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekipleri İzmir’de kritik bir operasyona imza attı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki dağlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, arazide ve şüpheli Ü.D'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 363 kök Hint keneviri ile 9 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kullanıldığı belirlenen malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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