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Narkotik eğitim Tır’ı Muğla’da

Vatandaşları narkotik suçlar ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın menteşe ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
Narkotik eğitim Tır’ı Muğla’da

Vatandaşları narkotik suçlar ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla’nın menteşe ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.


Bodrum, Milas, Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde eğitim faaliyetlerini tamamlayan Narkotik Eğitim Tır’ı Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde ziyarete açıldı.


Narkotik eğitim tırı vatandaşlar kadar öğrencilerin de ilgisini çekiyor. Öğrenciler görevliler tarafından tır içindeki görselleri üzerinde bilgiler aktarıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
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