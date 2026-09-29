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Gündem Narko tır Elazığ'ı salladı! Zehir tacirlerine karşı başlatılan dev farkındalık seferberliğine vatandaşlar akın etti!
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Narko tır Elazığ'ı salladı! Zehir tacirlerine karşı başlatılan dev farkındalık seferberliğine vatandaşlar akın etti!

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Narko tır Elazığ'ı salladı! Zehir tacirlerine karşı başlatılan dev farkındalık seferberliğine vatandaşlar akın etti!

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir projeye imza attı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen özel eğitim tırı, Elazığ Gazi Caddesi'nde konuşlandırılarak vatandaşlara kapılarını açtı.

Elazığ'a gelen "Narko Tır"da görevli polis ekipleri, vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde konusunda farkındalık oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Konya Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen "Narko Tır" Gazi Caddesi'nde konuşlandırıldı.

Tırı ziyaret eden vatandaşlara, araçtaki interaktif eğitim materyalleri aracılığıyla narkotik suçlarla mücadele, madde bağımlılığı, madde kullanımının etkileri, bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgiler verildi.

Ziyaretçilere ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede anne duyarlılığından ve farkındalığından yararlanılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polis Anne" projesine ilişkin tanıtım videoları da gösterildi.

Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da tırı ziyaret ederek verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Ateş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet ve jandarmanın özellikle okul çevreleri, parklar ve kent merkezlerindeki denetimlerini azami seviyeye yükselttiğini belirtti.

Bu denetimlerin yanı sıra vatandaşların "Narko Tır"ı gibi çeşitli imkan ve vesilelerle bu konuda uzman personel tarafından bilgilendirildiğini ifade eden Ateş, "Özellikle ebeveynlerin evlatlarına uyuşturucu madde ile alakalı hangi seviyelerde müdahil olabileceği, onları nasıl anlayabileceği ve nasıl müdahale edebileceğini bizlere anlattırdılar. Elazığ'da hemşerilerimizin yoğun bir ilgisi olduğunu memnuniyetle burada müşahede ettik." dedi.

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