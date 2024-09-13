Narin’in mezarında şaşırtan görüntüler! Bu çocuklara bunu yapmayın

Yüksel Aytuğ, Narin'in mezarına çocukların akın etmesini tehlikeli bulduğunu belirtti. Aytuğ, çocukların bu travmatik olaydan uzak tutulması gerektiğini savundu. Çocukların Narin’in mezarına götürülmesinin onların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Aytuğ, yetkililerin ve ailelerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti. Yüksel Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları dile getirdi:

"Narin'in mezarına çocuklar akın ediyor. Köydekiler değil, onu hayatında hiç görmemiş, tanımamış, sadece gazetedeki gülen yüzüne vurulmuş, onu kendi kardeşleri saymış çocuklar. Anneleri onları ellerinden tutup, mezara götürüyor. Minikler evden en sevdikleri oyuncaklarını getirip, mezara bırakıyor. Hele iliştirdikleri notlara yürek dayanmıyor. Minicik avuçlarını açıp, dua ediyorlar.

Görüntüler duygu yüklü ama bir o kadar da zararlı ve tehlikeli. Çünkü çocukları bu büyük travmadan olabildiğince uzak tutmamız lazım. Çocuklarımızın evde Narin olayıyla ilgili haberleri, paylaşımları asla görmemesi gerekiyor. Her ne kadar duygusal zekaları ve kavrayışları bizim dönemimizden çok daha ilerideyse de bu vahşetin travmasını hiç bir minik ruh kaldıramaz.

Köydeki çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevlendirdiği pedagoglar yardımcı oluyor, rehberlik ediyor.

Ancak köy dışından hiçbir çocuğu elinden tutup da o mezara götürmeyin. Onlara o korkunç atmosferi yaşatmayın, o havayı solumalarına izin vermeyin. Bugün metanetli ve kontrollü gibi görünebilirler ama ileride bu büyük travmanın etkisiyle dengeleri bozulabilir. Ruhlarında açılan o yarayı ileride dikmek mümkün olmayabilir. Aman diyeyim...

Narin'i koruyamadık. Hiç olmazsa diğer çocukları esirgeyelim..."