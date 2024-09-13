Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı

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Az önce CNN Türk ekranlarında konuşan acılı baba isim de vererek yalan haber yapan Halk TV’ye “Be Utanmaz!” diye seslenerek şöyle dedi. “Bazı programlar, televizyonlar o kadar yalan haber yapıyorlar ki, Halk TV köyün içine gelmiş be utanmaz.

Ferit Demir buraya gelmiş ‘Ben senin hemşerinim dedi. Hepsi de kızım için geldi. Bir tek ters kelime konuşmadık ya! Sen köyün 2 km. dışından gel röportaj yapıp bizim köyü çek” Derken Sunucu Fulya Öztürk “Kimseyi Hedef göstermeyelim” diye uyarmasına rağmen acılı baba Halk TV’yi eleştirmeye devam etti. “İki haber yapacaksınız diye ne aradınız kızımdan…” derken Fulya Öztürk ısrarla acılı babanın sözlerini kesti. Arif Güran'ın sözünün kesilmesi tepki aldı.