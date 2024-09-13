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Gündem Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı
Gündem

Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 22:50:00 - 2024-09-13 22:58:19

Narin Güran'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan babası Arif Güran, CNN Türk'e önemli açıklamalar yaptı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programında konuşan acılı baba Halk TV’ye hitaben “Be Utanmazlar!” diye eleştiri getirdi. Fulya Öztürk’ün Arif Güran’ın sözünü ısrarla kesmesi tepki aldı.

SON DAKİKA…

Az önce CNN Türk ekranlarında konuşan acılı baba isim de vererek yalan haber yapan Halk TV’ye “Be Utanmaz!” diye seslenerek şöyle dedi. “Bazı programlar, televizyonlar o kadar yalan haber yapıyorlar ki, Halk TV köyün içine gelmiş be utanmaz.

Ferit Demir buraya gelmiş ‘Ben senin hemşerinim dedi. Hepsi de kızım için geldi. Bir tek ters kelime konuşmadık ya! Sen köyün 2 km. dışından gel röportaj yapıp bizim köyü çek” Derken Sunucu Fulya Öztürk “Kimseyi Hedef göstermeyelim” diye uyarmasına rağmen acılı baba Halk TV’yi eleştirmeye devam etti. “İki haber yapacaksınız diye ne aradınız kızımdan…” derken Fulya Öztürk ısrarla acılı babanın sözlerini kesti. Arif Güran'ın sözünün kesilmesi tepki aldı.

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Yorumlar

Serdar

Bence Halk Tv nin din düşmanı olduğunu havadaki kuş , sokaktaki kedi bile biliyor.

YILMAZ DURMUŞ

TV kanallarında canlı olarak verilen programlarda mideretörlerle katılımcılar arasında benzer restleşmeler oluyor. Benim anladığım kadarıyla TV kanalının temsil ettiği görüşler aleyhine herhangi bir katılımcı ya yayın esnasında tersleniyor ya anında yayın kesiliyor. Sorsan hepsi DEMOGRASİ havarisi kediliyorlar
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