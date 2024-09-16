  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Gündem Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Gündem

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 15:26:00 - 2024-09-16 15:41:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!

Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu sanıklardan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.

Sinsi plan! Narin bulunmasın diye bakın ne yapmışlar
Sinsi plan! Narin bulunmasın diye bakın ne yapmışlar

Gündem

Sinsi plan! Narin bulunmasın diye bakın ne yapmışlar

Soluğu mahkemede aldı! Narin cinayetinden etkilenen vatandaş öyle bir şey yaptı ki...
Soluğu mahkemede aldı! Narin cinayetinden etkilenen vatandaş öyle bir şey yaptı ki...

Gündem

Soluğu mahkemede aldı! Narin cinayetinden etkilenen vatandaş öyle bir şey yaptı ki...

Başkan Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Milli

Kaçak elektrik kullanımı uyuşturucu cinayetler teröre destek yardım ülkenin bir bölümünde başı boşluk zirvede maalesef düzeltmek yıllar alır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23