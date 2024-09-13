Narin cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı! Kopan bacağında…

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Cinayetle ilgili her geçen gün yeni bir detay çıkarken son olarak kan donduran detay gün yüzüne çıktı.

“Bacak kemiğinin üzerinde hiçbir et parçası yok”

Basına açıklamalarda bulunanDiyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, savcılık tutanağında Narin'in cesedinin bulunduğu anlara ilişkin detayları paylaştı.

Eren, bulunan kopuk bacak kemiğinde herhangi bir et parçası bulunamadığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İtirafçı Nevzat'ın bir ifadesi var. Narin'i defnettiği zamanı anlatıyor. Torbaya ilişkin bir beyanı var, Narin'in bacağının dışarda kaldığına dair. İp olmadığı için Narin'in çantasındaki kolluğu ip gibi kullanarak torbayı bağlıyor.

Ama bacağının dışarda kaldığını ifade tutanağında belirtiyor. O bacak kopmuştu. Doğrudur. Ama yine de savcı tutanağına baktığınız zaman o kopan bacak kemiğinin üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak isterim.”

"Dışarıdan bir canlının teması"

Eren sebebini şöyle açıkladı: “Neden? Çünkü o bacağın kopma nedeni yine raporlarla belli olacak ama Nevzat'ın ifadesinde ortaya çıkan durum ve dizden aşağıdaki kemik parçalarında hiçbir et parçası olmaması su içerisinde dışarından bir canlının naaşa temasını işaret eder."