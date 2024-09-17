Narin cinayeti ile ilgili şok iddia! Yok artık daha neler

Cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran ile birlikte anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’ın da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Cesedi çuval içerisinde dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Aile bireylerinin verdiği ifadeler arasında çelişki dikkat çekerken, cinayetin aydınlatılıp aydınlatılamayacağı henüz bilinmiyor.

İşte tam bu noktada, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Narin’in ailesinin bir strateji dahilinde hareket ettiğine dikkat çekti. Selvi, “Narin’in babası başta olmak üzere Güran ailesi olayı itirafçı Nevzat Bahtiyar’a yıkarak ailelerini bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor” dedi.

Selvi, “Eğer suçlu Nevzat çıkarsa Güran ailesi hem Salim Güran’ın etrafında kurulan aile içi gönül ilişkilerinden hem Narin’in öldürülmesinden kurtulmuş olacak. Böylece temize çıkmış olacaklar” ifadesini kullandı ve ekledi: “Ama soruşturmada Salim Güran, Melek Güran ve Enes Güran üçgenindeki çember giderek daralıyor.”

Abdulkadir Selvi’nin yazısı şöyle:

“Yalan beyanlar yavaş yavaş yerini itiraflara bırakırken, Güran ailesinin bir strateji dahilinde hareket ettiği gözleniyor. Narin’in babası başta olmak üzere Güran ailesi olayı itirafçı Nevzat Bahtiyar’a yıkarak ailelerini bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor. Eğer suçlu Nevzat çıkarsa Güran ailesi hem Salim Güran’ın etrafında kurulan aile içi gönül ilişkilerinden hem Narin’in öldürülmesinden kurtulmuş olacak. Böylece temize çıkmış olacaklar. Ama soruşturmada Salim Güran, Melek Güran ve Enes Güran üçgenindeki çember giderek daralıyor.”

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