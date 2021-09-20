Narh Sistemine geçilsin fahiş zam uygulayanlara ceza kesilsin

Buğra Kardan

Sebze fiyatlarında görülen aşırı artışlara anlam verilemiyor. Marketlerde biberin kilosunun 17 liradan, domatesin 13 liradan, patatesin 7 liradan, soğanın 6 liradan satılması şaşkınlıkla karşılanıyor. Talep gören meyvelerden incirin kilosunun 44 liraya, eriğin 23 liraya, elmanın 18 liraya, armudun 17 liraya, mandalinanın 14 liraya varması anormal bulunuyor.

Durum anormal bulunuyor

Et ürünlerinden bonfilenin kilosunun 190 liradan, antrikotun 140 liradan, butun 100 liradan, kaburganın 90 liradan fiyatlanması da garipseniyor. Süt ürünlerinden tereyağının 140 liradan, dil peynirinin 120 liradan, kaşarın 110 liradan raflarda yer alması ise “Yok artık” dedirtiyor.

Yanlış yapanın yanına kar kalmamalı

Tüketici örgütlerinin temsilcilerince her platformda marketlerin ürün fiyatlarını artırmak için yarıştıklarına işaret ediliyor. “Fiyatları kontrol altına almak için narh sistemine geçilmeli. Her ürüne tavan fiyat konulmalı. Tavan fiyattan pahalıya ürün satana müeyyide uygulanmalı. Müeyyide de ağır olmalı, yanlış yapanın yanına kâr kalmamalı” deniliyor.

Tüccarlar aradan çıkarılmalı

ise YENI AKIT’e yaptığı açıklamada narh sisteminin devreye alınabileceğini belirtti. Çakar, “Narhla kâr oranları sınırlanabilir. Tüccarlara, toptancılara, marketlere ve manavlara narh koyulabilir ama bu tek başına yeterli değil. İlk etapta atılması gereken adım bellidir. O da tüccarları, komisyoncuları aradan çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

Üreticiler mağdur

Çakar, şunları kaydetti: “Ürün fiyatları üreticiden tüketiciye gelinceye kadar minimum 3 kat, ortalama 4-5 kat artıyor. Ne yazık ki fiyatları tüccarlar, komisyoncular, marketler belirliyor. Araya giren çok aktör var. Her bir aktör kârını koyuyor ve ürünün fiyatını artırıyor. Burada mağdur olanlar küçük üreticiler ve tüketiciler. Gelirlerine gelir ekleyenler ise tüccarlar, komisyoncular. Bu, sistemin en önemli sorunudur. Sistem tamamen yenilenmelidir, sorun giderilmelidir. Tüccarlar, komisyoncular ortadan kaldırılmalıdır. Bunların görevlerini devlet görmelidir.”