Şimdi tam zamanı Nar'ın kıpkırmızı rengi ile bizi bizden alıyor, tam bir sağlık deposu.

Bu tarifte sadece tarçın kullandık siz isterseniz içine karanfil veya kakule de katabilirsiniz şeker miktarını da ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1-1,5 kg kadar Nar

2 su bardağı toz şeker

1 ad limonun suyu

1 ad çubuk tarçın

2 lt su

süslemek için 2 dilim limon

Yapılışı:

Narlarımızı bir güzel ayıklıyoruz daha sonra üzerine limon suyu ve toz şekeri ekleyip nar tanelerini eziyoruz suyunun çıkmasını ve şeker tanelerinin erimesi için

Narlarımızı ezdikten sonra bir tencereye koyup üzerine su ve tarçını ekleyip 15-20 dakika orta harlı ateşte kaynatıyoruz

Narlarımızı yumuşadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp soğuması için bekletiyoruz soğuduktan sonra narlarımızı süzüyoruz

Limon dilimleri ile süsleyip soğuk olarak servis ediyoruz.

Afiyet Olsun.





