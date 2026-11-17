Nar şerbeti bu kez başka bir şekilde karşımıza çıkıyor! En kısa sürede tarif: Zahmetsizce yapın
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Şimdi tam zamanı Nar'ın... Ocak ayında satılan narlar depodan çıktığı için kabukları hafifçe kurumuş veya buruşmuş olabilir. Bu nedenle yılbaşına dek gelmeden nar şerbetlerini en kısa sürede bu tarifle yapın!
Şimdi tam zamanı Nar'ın kıpkırmızı rengi ile bizi bizden alıyor, tam bir sağlık deposu.
Bu tarifte sadece tarçın kullandık siz isterseniz içine karanfil veya kakule de katabilirsiniz şeker miktarını da ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Malzemeler:
1-1,5 kg kadar Nar
2 su bardağı toz şeker
1 ad limonun suyu
1 ad çubuk tarçın
2 lt su
süslemek için 2 dilim limon
Yapılışı:
Narlarımızı bir güzel ayıklıyoruz daha sonra üzerine limon suyu ve toz şekeri ekleyip nar tanelerini eziyoruz suyunun çıkmasını ve şeker tanelerinin erimesi için
Narlarımızı ezdikten sonra bir tencereye koyup üzerine su ve tarçını ekleyip 15-20 dakika orta harlı ateşte kaynatıyoruz
Narlarımızı yumuşadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp soğuması için bekletiyoruz soğuduktan sonra narlarımızı süzüyoruz
Limon dilimleri ile süsleyip soğuk olarak servis ediyoruz.
Afiyet Olsun.
Kadın - Aile
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