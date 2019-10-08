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Nar reçeli nasıl yapılır? Nar reçeli tarifi

Salatalara, sütlü tatlılara çok yakışan nar ile dillere destan bir reçel hazırlamanız mümkün. İşte, nar reçeli tarifi...

08 Ekim 2019 Salı 14:07
Nar reçeli nasıl yapılır? Nar reçeli tarifi

Salatalara, sütlü tatlılara çok yakışan nar ile dillere destan bir reçel hazırlamanız mümkün. İşte, nar reçeli tarifi...

Haydi, hanımlar rengi ve tadıyla dillere destan nar reçelleri hazırlamak için kolları sıvama vakti geldi. Kalemleriniz ve kağıtlarınız hazırsa; işte, nar reçeli tarifi!

Nar reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 2 su bardağı ayıklanmış nar
  • 3,5 su bardağı taze nar suyu
  • 3 su bardağı toz şeker
  • Yarım adet limonun suyu
  • Yarım tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 adet çubuk tarçın 

Öncelikle narların bir kısmını ayıklayın.

Ardından kalan narların suyunu sıkın ve tel süzgeçten geçirin.

Derin bir tencerenin içerisine nar suyunu ve şekeri alıp kaynatın.

Şeker eriyince ocağın altını kısın.

Tencereye çubuk tarçını ve tereyağını ekleyin. Reçelin kıvam almasını bekleyin.

Reçel kıvam alınca nar tanelerini tencereye atın.

20 dakika daha reçeli kaynatın.

20 dakikanın ardından limon suyunu ekleyin.

Limon suyunun ekledikten 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Tarçını tencereden çıkarın ve reçelleri kavanozlara bölüştürün.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:07
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