Nar kabuğu özütü nasıl kurutulur? Nar kabuğunun faydaları nelerdir?

Faydaları saymakla bitmeyen nar kabukları, narın içerdiği yararlı bileşenlerden çok daha fazlasını içeriyor. Bu özelliğiyle nar kabukları pek çok hastalığa karşı koruyucu olarak kullanılabiliyor.

Güçlü bağışıklık için fitoterapi: Nar kabuğu özütü virüsü öldürüyor

COVID-19 salgınıyla birlikte değişen yaşam şartları vücudumuzun çalışma dengesini de değiştirdi. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Bağışıklığınızı güçlendirmek, sindirim sistemi sağlığınızı korumak ve karaciğer yağlanmasına karşı bitkisel tıbbi ürünlerden (fitoterapi ürünlerinden) destek alın” dedi. Nar kabuğu özütünün virüsleri öldürdüğünü söyleyen Yeşilada, virüsün ağız boşluğundaki etkinliğini azaltmak için ağız gargarası yapın'' dedi.

Kuru nar kabukları ile kanserden korunabilirsiniz

Narın kendisi gibi şifalı olan kabukları, başta kanser olmak üzere şeker ve kalp gibi hastalıklara karşı önleyici etki gösteriyor. Günde bir bardak nar kabuğu çayı ile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kuru nar kabuğu çayı hazırlamak için yapmanız gerekenler şunlar:

Nar kabuğu özütü çayı nasıl yapılır?

Cezveye 100 ~150 gr kadar su ekleyelim, yaklaşık 1 su bardağı su ediyor. Su iyice kaynasın, kaynayınca içerisine 2-3 gr kadar kurutulmuş nar kabuğu atalım. 3gr'mı geçmesin çünkü çay biraz acı oluyor, nar kabuklarını da ekleyince 5 dk kaynasın. Şeker ile tatlandırılabilir. salataların üzerine serpip yenilebilir.

Peki, nar kabuğu özütü nasıl kurutulur?

Nar kabuğunu ufalayarak gölgede ya da 40 ila 50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz nar kabuklarını serin bir yerde saklayarak uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.

Nar kabuğunun faydaları

Güçlü bir antioksidan olan nar kabuğu, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Nar kabuğunu suda kaynatıp bu su ile gargara yapmanız durumunda, diş ve diş etlerinizin daha sağlıklı olduğunu görebilirsiniz.

Ağız içi iltihaplanmaları için de yine nar kabuğu suyu ile gargara yapabilirsiniz.

İshal ve farklı sindirim sistemi sorunları üzerinde faydaları bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı dayanıklı olmasına yardımcı olur.

Cilde nar kabuğu suyu uygulandığında, düzenli olması halinde cilde canlılık verir.

Sindirim sistemi genelinde faydalıdır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olan etkisinin yanı sıra, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sorunsuzca çoğalmasına yardımcı olarak bağırsak fonksiyonlarını korumaya yardımcıdır.

Nar kabuğunun diğer kullanım alanları

Nar kabuğu nasıl kullanılır?

Nar kabuğunu çay, tonik ve gargara olarak kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle nar kabuklarını kurutmanız gerekiyor.

Peki, nar kabuğu çayı neye iyi gelir?

Nar kabuğunun faydalarını çay olarak tükettiğinizde faydalarından yararlanabilirisniz. Kanser, şeker, kalp olmak üzere çeşitli hastalıklardan nar kabuğu çayı ile korunabilirsiniz. Bunların yanı sıra nar kabuğu çayını soğumaya bırakıp ardından tonik olarak kullanabilirsiniz. Nar kabuğunun faydasını görebilmek için düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.

Nar kabuğu çayı aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına yardımcı oluyor. Bu sayede spor yapan ve diyet uygulayan bireyler için zayıflama sürecini de hızlandırıyor. C vitaminini de bünyesinde barındıran nar kabukları, kış döneminde bağışıklık sisteminin arttırılmasını sağlıyor ve doğal bir koruyucu olarak kullanılabiliyor. Ferahlatıcı ve yatıştırıcı özelliğiyle de bilinen nar kabuğu çayını her gün 3-4 bardağı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.

Nar kabuğu maskesini saçlarınıza düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızın daha canlı, parlak ve sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Nar kabuğu maskesini uygulamak için yapmanız gerekenler ise şunlar:

Bir tane narın kabuklarını çıkarın. Kabukları toz haline gelene kadar havanda dövün veya blenderda çekin. Toz haline getirdiğiniz nar kabuklarını çok az su ile karıştırarak sürülebilir kıvama getirin. Karışımı saç diplerinize sürün. 25 dakika kadar bekleyerek saçınızı ılık suyla durulayın. Karışımın saçınızda uzun süre kalması saçınızı temizlemenizi zorlaştıracağından, mutlaka maskeyi saçınızda tuttuğunuz süreye dikkat edin.

Nar kabuğu ile cildinizi güzelleştirin

Haftada iki kere yüzünüze nar kabuğu maskesi yaparak cildinizin esnekliğini arttırabilir, cildinizi sıkılaştırabilir ve cildinizdeki renk eşitsizliklerinden kurtulabilirsiniz. Yüz maskesi hazırlamak için uygulamanız gereken adımlar şöyle:

Toz haline getirilmiş bir yemek kaşığı nar kabuğunu bir miktar az yağlı sütle karıştırarak seyreltin. Maskeyi göz ve dudak çevresi hariç bütün yüzünüze uygulayın. 15 dakika yüzünüzde bekletin ve ılık su ile yüzünüzü temizleyin.